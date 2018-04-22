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الوطن

"النواب": موازنة التعليم الجديدة لم تحقق إلا نصف الاستحقاق الدستوري

منذ 4 دقيقة
كتب: محمد طارق
"النواب": موازنة التعليم الجديدة لم تحقق إلا نصف الاستحقاق الدستوري

أرشيفية

انتقد النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، موازنة التعليم بالعام المالي الجديد 2018/2019، قائلا:"لم تحقق إلا نصف الاستحقاق الدستوري، فهل سيقبل نواب الشعب بذلك".

وكشف شيحة، في كلمة باجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن العام المالي الجديد 2018/2019، إن 80% من موازنة التربية والتعليم تذهب للأجور وتعويضات العاملين، بينما المتاح للتربية والتعليم 20%.

ووصلت موازنة قطاع التعليم خلال العام المالي الجديد 2018/2019 لنحو 115 مليارًا و667 مليون جنيه، مقابل 107 مليارات و75 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2017/2018 بزيادة قدرها 8 مليارات و592 مليون جنيه.

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