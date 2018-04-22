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الوطن

"المترو" يدفع بـ11 قطارا إضافيا لتخفيف الزحام في الخطوط الثلاثة

منذ 30 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو" يدفع بـ11 قطارا إضافيا لتخفيف الزحام في الخطوط الثلاثة

المهندس على الفضالى رئيس شركة المترو

قال المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه دفع بـ11 قطارا إضافيا بالخطوط الثلاثة للمترو، بواقع 5 قطارات بالخط الأول "المرج-حلوان"، و4 قطارات بالخط الثاني "شبرا الخيمة-حلوان"، وقطار بالخط الثالث "العباسية-استاد القاهرة"، لتخفيف زحام الركاب على أرصفة المحطات في وقت الذروة المسائية.

وأوضح الفضالي لـ"الوطن"، أنه لا توجد أية نواقص لقطع الغيار بورش الصيانة، مشيرا إلى أن جميع قطع الغيار متوفرة، لافتا إلى أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة منذ صباح اليوم.

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