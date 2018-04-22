تأجيل دعوى وقف "وش السعد" على "MBC" لـ 30 يوليو

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي لإلزام قناة "إم بى سي مصر" بوقف عرض برنامج "وش السعد"، الذي يقدمه الفنان محمد سعد، لجلسة 30 يوليو المقبل، لتقديم المستندات.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 29467 لسنة 70ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس وقناة mbc.

سردت الدعوى ما حدث في البرنامج بشكل دقيق، مشيرة إلى أنه يمثل استمرارا لمسلسل الإسفاف والتدني والبذاءة والتحريض على التحرش الجنسي والدعوة لإفساد الأخلاق والقيم والآداب العامة.