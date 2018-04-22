تسجيل الدخول

الوطن

تأجيل دعوى وقف "وش السعد" على "MBC" لـ 30 يوليو

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد عيسى
تأجيل دعوى وقف "وش السعد" على "MBC" لـ 30 يوليو

برنامج "وش السعد"

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي لإلزام قناة "إم بى سي مصر" بوقف عرض برنامج "وش السعد"، الذي يقدمه الفنان محمد سعد، لجلسة 30 يوليو المقبل، لتقديم المستندات.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 29467 لسنة 70ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس وقناة mbc.

سردت الدعوى ما حدث في البرنامج بشكل دقيق، مشيرة إلى أنه يمثل استمرارا لمسلسل الإسفاف والتدني والبذاءة والتحريض على التحرش الجنسي والدعوة لإفساد الأخلاق والقيم والآداب العامة.

أخبار متعلقة

الغيطي مهاجما "وش السعد": برنامج محمد سعد تافه.. وكرهنا في هيفاء وهبي

الغيطي مهاجما "وش السعد": برنامج محمد سعد تافه.. وكرهنا في هيفاء وهبي
تأجيل دعوى وقف عرض برنامج "وش السعد" لجلسة 16أبريل

تأجيل دعوى وقف عرض برنامج "وش السعد" لجلسة 16أبريل
تأجيل دعوى وقف برنامج "وش السعد" لجلسة 4 يونيو

تأجيل دعوى وقف برنامج "وش السعد" لجلسة 4 يونيو
تأجيل دعوى وقف عرض برنامج "وش السعد" لـ11 مارس

تأجيل دعوى وقف عرض برنامج "وش السعد" لـ11 مارس

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

ليبيا: 12 قتيلا و54 جريحا منذ بدء اشتباكات "سبها"

ليبيا: 12 قتيلا و54 جريحا منذ بدء اشتباكات "سبها"

تأجيل نظر الطعن على اعتماد ميزانية المحامين لـ 13 مايو

تأجيل نظر الطعن على اعتماد ميزانية المحامين لـ 13 مايو

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الفائزين بمسابقة إبداع 6

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الفائزين بمسابقة إبداع 6

مرشح برلماني مناهض لـ"حزب الله" يتعرض للضرب في جنوب لبنان

مرشح برلماني مناهض لـ"حزب الله" يتعرض للضرب في جنوب لبنان

"النواب": موازنة التعليم الجديدة لم تحقق إلا نصف الاستحقاق الدستوري

"النواب": موازنة التعليم الجديدة لم تحقق إلا نصف الاستحقاق الدستوري

اختيارات الوطن

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

عاطل يذبح طفلة بعدما فشل في اغتصابها داخل مسجد:

عاطل يذبح طفلة بعدما فشل في اغتصابها داخل مسجد: "خفت لتفضحني"

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

الأكثر قراءة

عاجل