"عبدالعال" يستقبل سفراء أفارقة لدعم الجندي لرئاسة البرلمان الإفريقي

استقبل اليوم، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عددًا من سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى مصر، وكذلك عدد من الصحفيين الأفارقة.

وتناول اللقاء العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام، وملف دعم ترشيح النائب مصطفى الجندي لرئاسة البرلمان الإفريقي بشكل خاص.

وأكد الدكتور علي عبدالعال خلال اللقاء، على انتماء مصر الإفريقي، والجهود المبذولة استعادة دورها ومكانتها في القارة الإفريقية منذ ثورة الثلاثين من يونيو، سواء من خلال الدستور الذي أكد على الانتماء الإفريقي لمصر، أو من خلال إنشاء لجنة للشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري لأول مرة في تاريخه، إضافة إلى رؤية القيادة السياسية التي تعطي أولوية مطلقة للقارة الأفريقية في علاقات مصر الخارجية.

وطلب الدكتور علي عبدالعال من الأشقاء الأفارقة دعم ترشح النائب مصطفى الجندي لرئاسة البرلمان الإفريقي، مستعرضًا خبرته البرلمانية والعملية التي تؤهله لذلك، ومؤكدا في الوقت ذاته على مبدأ التناوب بين أقاليم القارة الجغرافية في تولي هذا المنصب.

وألقى النائب مصطفى الجندي كلمة موجزة استعرض فيها التحديات التي تواجهها قارة إفريقيا على مختلف المستويات، كما استعرض رؤيته في مواجهة تلك التحديات، في إطار عرض عام لبرنامجه في حال توليه رئاسة البرلمان الإفريقي.