سلوى محمد علي.. الجارة اللعوب في "أرض النفاق"

تشارك الفنانة سلوى محمد علي، في السباق الرمضاني، بمسلسل "أرض النفاق" مع المخرج محمد العدل والفنان محمد هنيدي.

وعن دورها قالت "سلوى" لـ"الوطن": "أقوم بدور الجارة اللعوب، الذي كانت تقدمه الفنان الكبيرة سميحة أيوب فى الفيلم، وصورت نصف مشاهدى من دوري بالمسلسل"

مسلسل "أرض النفاق" رواية قدمها فؤاد المهندس في فيلم يحمل الاسم نفسه، وأخرجه فطين عبدالوهاب 1949، وتتحدث الرواية عن المجتمع المصري والعربي في نهاية الأربعينيات، في إطار خيالى فانتازي، ولكنها واقعية في الوقت نفسه، ويشارك في البطولة هنا شيحة، وإبراهيم عيسى، ودلال عبدالعزيز، ومحمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أحمد عبدالله.