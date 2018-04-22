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الوطن

الجديد بمهنة المكتبات والوثائق في مؤتمر علمي بجامعة القاهرة

منذ 26 دقيقة
كتب: أميرة فكري
الجديد بمهنة المكتبات والوثائق في مؤتمر علمي بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة

ينظم قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وبالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، المؤتمر العلمي الحادي عشر للقسم بعنوان: "معا من أجل المستقبل، حول الجديد في مهن ودراسات المعلومات علي النطاقين العربي والعالمي".

يقام المؤتمر برعاية وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب بالجامعة، وبحضور الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وبمشاركة مجموعة من العاملين في تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات في مصر والوطن العربي.

وتفتتح فعالياته في العاشرة صباحا بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة بالحرم الجامعي يوم 23 أبريل الجاري، وتستمر فعالياته على مدى يومين.

وتتضمن فعاليات المؤتمر إقامة مائدة مستديرة، يشارك فيها رؤساء أقسام المكتبات والوثائق والمعلومات بالجامعات المصرية، إضافة إلى تنظيم ثلاث ورش عمل تتناول مستجدات التخصص.

ويهدف المؤتمر إلى تحليل واقع مهنة المكتبات والوثائق والمعلومات في مصر والوطن العربي، ودراسة واقع الأعداد المهنية للمشتغلين بهذا التخصص، وأسس النهوض بهذا الآداء.

ويناقش المؤتمر أكثر من 30 ورقة عمل تتناول فلسفة ونظريات هذا التخصص واتجاهات تطوره الجارية والمستقبلية، وصورته الذهنية لدى المستفيدين وصناع القرار في الوطن العربي، وتحليل واقع استخدام التقنيات الحديثة والمعاصرة في المكتبات، وتقييم البرامج والمقررات المتاحة للإعداد المهني للإخصائيين العاملين في هذا التخصص بمصر والوطن العربي.

  

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