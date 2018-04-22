"الإسكان" توافق على استئناف مشروع الصرف الصحي بكفر الجزيرة في الغربية

حصل اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى محافظة الغربية، على موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن توصيل الصرف الصحي لقرية كفر الجزيرة بمركز زفتى بعد توقف مشروع الصرف.

وأفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال ردها على طلب النائب بأن وزارة الإسكان تعمل حاليا على توفير قطعة الأرض لخدمة مشروع الصرف الصحي بكفر الجزيرة واستكمال أعمال التوصيل وذلك بمعرفة الوحدة المحلية بالمركز لاتخاذ اللازم.

من جانبه، قال اللواء سلامة الجوهري، إنه سيتابع أعمال توصيل الصرف مع الهيئة، فضلا عن متابعة مشروعات الصرف الصحي علي مستوى قرى المركز.