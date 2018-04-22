تسجيل الدخول

الوطن

"الإسكان" توافق على استئناف مشروع الصرف الصحي بكفر الجزيرة في الغربية

منذ 11 دقيقة
كتب: مريم الخطري
"الإسكان" توافق على استئناف مشروع الصرف الصحي بكفر الجزيرة في الغربية

النائب سلامة الجوهري

حصل اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى محافظة الغربية، على موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن توصيل الصرف الصحي لقرية كفر الجزيرة بمركز زفتى بعد توقف مشروع الصرف.

وأفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال ردها على طلب النائب بأن وزارة الإسكان تعمل حاليا على توفير قطعة الأرض لخدمة مشروع الصرف الصحي بكفر الجزيرة واستكمال أعمال التوصيل وذلك بمعرفة الوحدة المحلية بالمركز لاتخاذ اللازم.

من جانبه، قال اللواء سلامة الجوهري، إنه سيتابع أعمال توصيل الصرف مع الهيئة، فضلا عن متابعة مشروعات الصرف الصحي علي مستوى قرى المركز.

أخبار متعلقة

رئيس السنطة يحيل طاقم عمل محطة الصرف الصحي بالمنشأة للشؤون القانونية

رئيس السنطة يحيل طاقم عمل محطة الصرف الصحي بالمنشأة للشؤون القانونية
محافظ الفيوم: توقيع اتفاقية "الصرف الصحي" بتكلفة 10 مليارات جنيه

محافظ الفيوم: توقيع اتفاقية "الصرف الصحي" بتكلفة 10 مليارات جنيه
بالصور| رئيس مدينة كفرالشيخ يأمر بكسح مياه "الصرف الصحي" من مجمع المواقف

بالصور| رئيس مدينة كفرالشيخ يأمر بكسح مياه "الصرف الصحي" من مجمع المواقف
انقطاع مياه الشرب بكفر الجزار في بنها بسبب انفجار خط الصرف الصحي

انقطاع مياه الشرب بكفر الجزار في بنها بسبب انفجار خط الصرف الصحي

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

برلماني: لا توجد إحصائية رسمية لعدد "السُيّاس" في مصر

برلماني: لا توجد إحصائية رسمية لعدد "السُيّاس" في مصر

برلماني: قانون "االسايس" الجديد هدفه لحماية المواطنين من البلطجة

برلماني: قانون "االسايس" الجديد هدفه لحماية المواطنين من البلطجة

"العربي للملاحة": نقل 6 آلاف حاج مصري سنويا بعبارات الشركة

"العربي للملاحة": نقل 6 آلاف حاج مصري سنويا بعبارات الشركة

"الإسكان" توافق على استئناف مشروع الصرف الصحي بكفر الجزيرة في الغربية

"الإسكان" توافق على استئناف مشروع الصرف الصحي بكفر الجزيرة في الغربية

إعلامي سعودي عن إسقاط الشرطة لطائرة لاسلكية: "الموضوع بسيط وتافه"

إعلامي سعودي عن إسقاط الشرطة لطائرة لاسلكية: "الموضوع بسيط وتافه"

اختيارات الوطن

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

عاطل يذبح طفلة بعدما فشل في اغتصابها داخل مسجد:

عاطل يذبح طفلة بعدما فشل في اغتصابها داخل مسجد: "خفت لتفضحني"

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

الأكثر قراءة

عاجل