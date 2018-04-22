رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد البعثة الألمانية لحفائر "أخميم"

استقبل الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، وفد البعثة الألمانية لحفائر "أخميم "بجامعة "توبنجن" الألمانية للاكتشافات الأثرية بمصر، خلال زيارته لكلية السياحة الفنادق بالجامعة لحضور ورشة عمل عن أعمال واكتشافات البعثة.

ضم الوفد البروفيسور كريستيان لايتس عالم الديانة المصرية الألماني، ومدير معهد الشرق الأدنى القديم بجامعة توبنجن، والدكتور شتيفان باومان أستاذ بجامعة توبنجن، والدكتور رمضان البدري مدير مشروع مقابر سقارة التابع لجامعة توبنجن، بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتورة أمينة شلبى عميد كلية السياحة والفنادق ، والدكتورة نهاد كمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رحاب الشرنوبي رئيس قسم الإرشاد.

وأكدت الدكتورة أمينة شلبي، أن زيارة الوفد لكلية السياحة والفنادق تأتي في إطار التدريب المستمر ونقل الخبرات لطلاب الكلية والباحثين بها بقسمي الآثار والإرشاد السياحي، عن طريق عرض الاكتشافات الأثرية والحفريات التي قام بها فريق جامعة توبنجن الألمانية والاكتشافات الحفرية بمناطق سوهاج، سقارة والأقصر.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد القناوي خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الاكتشافات والحفريات الأثرية، من خلال عقد برتوكول تعاون مشترك مع جامعة توبنجن للاستفادة من الخبرات في مجال الحفريات والاكتشافات الأثرية.