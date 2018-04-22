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الوطن

"زراعة البرلمان": نرفض الحبس في زراعة محاصيل شرهة للمياه والغرامة تكفي

منذ 50 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"زراعة البرلمان": نرفض الحبس في زراعة محاصيل شرهة للمياه والغرامة تكفي

أرشيفية

قال السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن البرلمان يرفض زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، ويبحث عن بديل لها وتعطي نفس النتائج، موضحًا أن البرلمان مع سياسة الدولة والأمن القومي لها بخصوص زراعة المحاصيل.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن أي محاصيل ستأخذ مياه عالية لن يتم زراعتها وسيتم البحث عن بديل، مؤكدًا أنه على وعي كامل بالأزمة الخاصة بالمياه.

وأشار إلى أن عقوبة الحبس على زراعة محاصيل شرهة للمياه مرفوضة، ويجب الاقتصار على الغرامة، ويكون الحبس في حالة الاعتياد على الأمر فقط.

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