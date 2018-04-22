"العربي للملاحة" تؤجر باخرة للبحرية الأردنية تستخدمها بتمرينات عسكرية

قال عدنان العبادلة، نائب رئيس شركة الجسر العربى للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، إن الشركة حصلت على حق وسيط لتأجير رحلات للباخرة "الحرية" المملوكة لوزارة الدفاع المصرية، مشيرا إلى أن الشركة أجرت الباخرة "أيلة" إلى القوات البحرية الأردنية، لإجراء تمرينات عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية.

وأوضح العبادلة، لـ"الوطن"، على هامش اجتماع الشركة السنوي بالأردن، أنه بلغ إجمالي موجودات الشركة 139 مليون دولار عام 2017، يعكس حجم المشاريع التي تم تنفذها في هذه الفترة من خلال الاستثمار فى أصول الشركة ومنها تملك وزيادة الوحدات البحرية التي تمنلكها الشركة، وذلك لتنفيذ استراتيجية الشركة بالتوسع والانتشار وتحديث أسطولها.