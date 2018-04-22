رئيس "أمناء جامعة مصر": كوبري المشاة الجديد يخدم 21 ألف طالب

قال الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن مصر تعيش عصر السعادة والتنمية والتقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الهدف من إنشاء كوبري الجامعة للمشاة، هو خدمة المجتمع المدني ككل و21 ألف طالب وطالبة ينتمون لجامعة مصر.

وأضاف الطوخي خلال إلقاء كلمته باحتفالية افتتاح كوبري جامعة مصر للمشاة، بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، أن الكوبري كلف الجامعة 13 مليون جنيه، وهو هدية لمحافظة الجيزة، موضحًا أنه صمم ليربط بين الجامعة وفرعها المقابل في ظل التوسعات الجديدة التي تشهدها الجامعة.

واعتبر رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن مشروع الكوبري من أهم المشاريع التي وضعتها إدارة الجامعة في خطتها للعام الجاري، وتم تنفيذه بالتعاون مع مركز الاستشارات الهندسية للمعهد العالي للهندسة.

من جانبه أوضح اللواء طارق عطية،مستشار العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، أن إنشاء الكوبري كان بمثابة تحدي خاضته الجامعة الفترة الماضية، وساعدتها في ذلك جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وفي النهاية قام الطوخي، بتكريم كلا من اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، واللواء اشرف محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات بالخدمة الوطنية، ، والعميد عمرو عصمت مدير عام الشركة العامة للمقاولات التابعه لجهاز الخدمة الوطنية، و المهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، والمهندسة ندا شيرين مصصمة الكوبري .