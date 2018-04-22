الشافعي: مصر أطلقت قمرا صناعيا في 2007 استفادت منه 3 سنوات فقط

قال الدكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إنه لا يوجد منزل خال من الهواتف أو شاشات التلفزيون المتصلة بالأقمار الصناعية.

وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أماني الخياط ببرنامج "بين السطور"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، أن تقارير التجارة الدولية في 2016 و2017 أشارت إلى أن حجم التجارة الإلكترونية التي تعتمد على الفضاء وصل إلى 20% من حجم التجارة الدولية، بما يتجاوز أكثر من 20 تريليون دولار.

وأشار، إلى أن التكنولوجيا الحديثة للفضاء أصبحت قادرة على اختراق طبقات الأرض حتى ألاف الأمتار، حتى تقدم لنا حصرا بالثروات الموجودة تحت الأرض من غاز ونفط.

وتابع الشافعي، أن مصر منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، كان لديها عزيمة قوية جدا على الدخول في مجال الفضاء، إذ أنشأ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر مجموعة من الصناعات في الوقت الذي كانت تحبوا فيه دول مثل كوريا الجنوبية واليابان في هذا المجال، إلا أن التجربة المصرية ضربت في مقتل مرة مع نكسة 1967 ومرة أخرى حينما تحالفت قوى الغرب على إجهاض التجربة المصرية في التنمية والتطوير.

واستكمل، أن مصر عادت لدخول التجربة الفضائية عندما أطلقت قمرا صناعيا في 2007، وبعدها توقف عن المد بالصور الفضائية في 2010 بعد 3 سنوات من عمله، ولم يكن مخططا له أكثر من هذا لأن حدود التمويل لهذا القمر كانت محددة لـ 3 سنوات فقط.