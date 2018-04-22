تسجيل الدخول

الوطن

الشافعي: مصر أطلقت قمرا صناعيا في 2007 استفادت منه 3 سنوات فقط

منذ 8 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
الشافعي: مصر أطلقت قمرا صناعيا في 2007 استفادت منه 3 سنوات فقط

حسين الشافعي

قال الدكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إنه لا يوجد منزل خال من الهواتف أو شاشات التلفزيون المتصلة بالأقمار الصناعية.

وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أماني الخياط ببرنامج "بين السطور"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، أن تقارير التجارة الدولية في 2016 و2017 أشارت إلى أن حجم التجارة الإلكترونية التي تعتمد على الفضاء وصل إلى 20% من حجم التجارة الدولية، بما يتجاوز أكثر من 20 تريليون دولار.

وأشار، إلى أن التكنولوجيا الحديثة للفضاء أصبحت قادرة على اختراق طبقات الأرض حتى ألاف الأمتار، حتى تقدم لنا حصرا بالثروات الموجودة تحت الأرض من غاز ونفط.

وتابع الشافعي، أن مصر منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، كان لديها عزيمة قوية جدا على الدخول في مجال الفضاء، إذ أنشأ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر مجموعة من الصناعات في الوقت الذي كانت تحبوا فيه دول مثل كوريا الجنوبية واليابان في هذا المجال، إلا أن التجربة المصرية ضربت في مقتل مرة مع نكسة 1967 ومرة أخرى حينما تحالفت قوى الغرب على إجهاض التجربة المصرية في التنمية والتطوير.

واستكمل، أن مصر عادت لدخول التجربة الفضائية عندما أطلقت قمرا صناعيا في 2007، وبعدها توقف عن المد بالصور الفضائية في 2010 بعد 3 سنوات من عمله، ولم يكن مخططا له أكثر من هذا لأن حدود التمويل لهذا القمر كانت محددة لـ 3 سنوات فقط.

أخبار متعلقة

بالصور| "الري" تناقش استخدام صور الأقمار الصناعية في متابعة المشروعات

بالصور| "الري" تناقش استخدام صور الأقمار الصناعية في متابعة المشروعات
"فوكس نيوز": العواصف الشمسية قد تضر الأقمار الصناعية

"فوكس نيوز": العواصف الشمسية قد تضر الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية الإسرائيلية ترصد مقاتلات الجيل الخامس الروسية بسوريا

الأقمار الصناعية الإسرائيلية ترصد مقاتلات الجيل الخامس الروسية بسوريا
نيوزويك: الأقمار الصناعية تلتقط صورا تظهر تعليق كوريا أنشطتها النووية

نيوزويك: الأقمار الصناعية تلتقط صورا تظهر تعليق كوريا أنشطتها النووية

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

سلطان يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة المستردة

سلطان يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة المستردة

بالصور|محافظ كفر الشيخ: معارض كتب بالمراكز لنشر الثقافة ومحاربة التطرف

بالصور|محافظ كفر الشيخ: معارض كتب بالمراكز لنشر الثقافة ومحاربة التطرف

محافظ الشرقية يتفقد إنشاء محطة مياه الشرب بأبوكبير بتكلفة 230 مليون

محافظ الشرقية يتفقد إنشاء محطة مياه الشرب بأبوكبير بتكلفة 230 مليون

الشافعي: مصر أطلقت قمرا صناعيا في 2007 استفادت منه 3 سنوات فقط

الشافعي: مصر أطلقت قمرا صناعيا في 2007 استفادت منه 3 سنوات فقط

رئيس "أمناء جامعة مصر": كوبري المشاة الجديد يخدم 21 ألف طالب

رئيس "أمناء جامعة مصر": كوبري المشاة الجديد يخدم 21 ألف طالب

اختيارات الوطن

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

عاطل يذبح طفلة بعدما فشل في اغتصابها داخل مسجد:

عاطل يذبح طفلة بعدما فشل في اغتصابها داخل مسجد: "خفت لتفضحني"

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

الأكثر قراءة

عاجل