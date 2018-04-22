"الإسكان": سنمد المناطق الجديدة بـ150 أتوبيس

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لوزارة الإسكان، إن هناك عددًا من أتوبيسات النقل الجماعي من المقرر توزيعها على المدن الجديدة الموجودة في مصر جميعها.

وأشار يونس، خلال مداخله هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع بفضائية "سي بي سي"، إلى إنشاء خط لمترو الأنفاق يربط بين العاشر من رمضان ومدينة السلام، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف يونس أن كل المدن الجديدة التي بها كثافة سكانية سيتم توزيع أتوبيسات إضافية عليها، بالإضافة لشركات النقل الخاص في تلك المدن أيضًا.

وأوضح يونس أن منظومة النقل العام، التي تنقل المواطنين ليست تابعة لوزارة الإسكان، ولكن الأخيرة تقدمت بشراء أتوبيسات تسهيلًا على المواطنين.

وأكد المستشار الإعلامي للوزارة أن الوزارة قد تضطر أحيانا لتشغيل أتوبيسات على نفقة رؤساء الأجهزة بالمدن الجديدة، موضحًا أن هناك تنسيق بين الوزارة ووزارة النقل، ولكن المشكلة أن عدد الخطوط ليست كافية لنقل المواطنين، وهو ما دفع الوزارة للتعاقد مع 150 أتوبيس جدد بتلك المدن.

وتابع يونس أن التصنيع المحلي لا يكفي لتصنيع 150 أتوبيس في وقت قصير، ولكن تواصلت الوزارة مع إحدى الشركات الخاصة لتوفير الأتوبيسات لنقل المواطنين.