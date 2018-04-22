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الوطن

رئيس مدينة الشيخ زايد: تزايد المواطنين سبب أزمة المواصلات

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد متولي
رئيس مدينة الشيخ زايد: تزايد المواطنين سبب أزمة المواصلات

صورة أرشيفية

قال أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن شبكة المواصلات في الشيخ زايد تضم كلا من النقل العام وسيارات السرفيس بالمدينة.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن عدد سكان المدينة تجاوز الـ230 ألف شخص، وهو ما تعانيه المدينة من نقل المواطنين للداخل.

وأوضح أن وزارة النقل خصصت للمدينة 10 أتوبيسات وحدها، مشيرا إلى أن المدن الجديدة أسهل بإدارة المدينة للتواصل مع أصحاب المشكلات بالجهاز.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أن مواقف السرفيس يتم ربطها بكل الجهات من ضمنها المحافظة وإدارة المرور وجهاز المدينة، مشيرًا إلى أنه حال حدوث تجاوز من قبل السائقين أو خلافه يتم استبعاد السائقين ويتعامل الجهاز مع المشكلة بشكل سريع جدا.

وأشار إبراهيم أن عدد الاتوبيسات الخاصة بالمدينة هي 200 أتوبيس فقط للمدينة كلها وهو عدد صغير، موضحًا أن المدينة طلبت من الحكومة 200 أتوبيس آخر، لأن هذا العدد لا يصلح لربط الشيخ زايد، وتابع: "شهر بالكتير والمواصلات في المدينة هتتحسن كتير".

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