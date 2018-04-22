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الوطن

مدرس يشتكي من عدم تثبيته: "بقالي 8 سنين.. والمرتب ميعديش 800 جنيه"

منذ 28 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
مدرس يشتكي من عدم تثبيته: "بقالي 8 سنين.. والمرتب ميعديش 800 جنيه"

مدرس

علق سمير سعيد، أحد المعلمين في محافظة كفر الشيخ، على عدم تثبيت أكثر من 3 آلاف معلم في عملهم بالمحافظة، قائلا إن هناك معلمين يعملون بالمهنة منذ 8 سنوات، ومرتبهم لا يتعدى 800 جنيه، ويعول كل منهم أسرة مكونة من 5 إلى 6 أفراد.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "نحن نعيش في وطن يسوده العدل والقانون في ظل وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا أمل".

وتابع أنهم طلبوا منهم تصوير 36 استمارة ليتم تثبيتهم، موضحا أنهم صوروا الاستمارات بعد مجهود شاق، موضحا أن الأوراق موجودة في مديرية التعليم منذ ديسمبر الماضي، ولم يتحرك أحد أو يجد أي شيء جديد.

وأوضح أن المسؤول عن ذلك وزارة التربية والتعليم، وجهاز التنظيم والإدارة، مطالبا الجهازين بالتعاون لحل المشكلة.

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