مجدي ملك: منظومة الزراعة تُدار بشكل عشوائي ونعاني من فوضى القوانين

قال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه هناك تواصل من قبل أعضاء اللجنة مع رئيسي البرلمان والحكومة للوصول لسعر مجزي لتوريد القمح، منذ الإعلان عنه، يشجع الفلاح على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

وأضاف ملك، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن مجلس النواب أرسل مذكرة للحكومة لعقد جلسة غدًا أو بعد غد للتوصل للسعر المناسب لتوريد القمح، مؤكدًا أن الزراعة في مصر تدار بشكل عشوائي، وقانونها الجديد يحفظ للفلاح حقه، وللوطن مقدراته وثرواته المائية ومن المساحات الزراعية.

وتابع: "نعاني من فوضى في عدم تطبيق القوانين، ولدينا فوضى في عدم الالتزام بها، زراعة مليون فدان أرز يكفي استهلاك مصر المحلي منه، ونسبة الأراضي المنزرعة بالأزر تصل لمليون و700 ألف فدان نظرًا لعدم تطبيق القانون".