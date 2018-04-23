"فتح أوضتين على بعض".. مواطن يتعدى على مبنى للإصلاح الزراعي ببني سويف

تلقت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب بني سويف، إخطارًا من المسؤول على جمعية للإصلاح الزراعي باستيلاء أحد المواطنين على جزء من مبنى لجمعية الإصلاح الزراعي بقرية معجون التابعة لمركز سمسطا.

وانتقل العميد عبدالرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا إلى مكان التعدي، برفقة لجنة من المجلس القروي برئاسة محمد سليم، حيث كلفا بسرعة إزالة التعدي على نفقة المتعدي، وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن أحد جيران الجمعية ويدعى "أحمد. د" بالمعاش، ومنزله ملاصق لمبنى الجمعية، استغل عدم شغل الجمعية بالموظفين، وهدم السور الخاص بغرفة بالمبنى يصل اتساعها 20 مترًا وضمها لمنزله وبخاصة وأن المبنى من الطوب اللبن، وغير مستغل منذ سنوات.