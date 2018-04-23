رئيس "الأسمرات" عن تظاهر أهالي الحي: "مدفعوش الإيجار"

علّق حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، على تظاهرات أهالي الحي، للمطالبة بتخفيض أسعار الوحدات السكنية من 300 جنيه إلى 100 جنيه، قائلًا: "إن ما يحدث لم يكن متوقعًا بعد كل ما قدمته الدولة لأهالي العشوائيات".

وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "إحنا في كومباوند لم يسبق له مثيل".

وتابع الغندور أن المتظاهرين قالوا إنهم لن يقوموا بدفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بعدما طالبت الدولة المتخلفين عن سداد إيجار الشقق بدفع المستحقات المالية. موضحًا: "مدفعوش إيجار الشقق وبيقولوا مش هندفع عشان انتو اللي جيبتونا من بيوتنا".

وأكد رئيس حي الأسمرات، أنه يتم تقديم جميع الخدمات للأهالي، موضحًا أنه تم تخصيص سيارتي إسعاف لنقل المصابين ومكتب صحة لإعطاء تطعيمات الحج للمواطنين. واستطرد حديثه قائلًا: "المدينة في الأول بدون توك توك بس كل الأجهزة متوفرة للأهالي، وده أكبر مشروع في تاريخ مصر".

وأشار رئيس الحي إلى سحب حوالي 6 "شقق"، بسبب قيام ملاكها بتأجيرها.