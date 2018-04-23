رئيس حي الأسمرات: توفير 1400 فرصة عمل لسيدات الحي

قال حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إنه سيتم توفير 1400 فرصة عمل للسيدات في الحي في مصانع الملابس والسبح والسجاد، يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى استغلال بدرومات العقارات في الحي لافتتاح هذه المصانع.

واستنكر الغندور، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، احتشاد عدد من أهالي الحي أمام مقر حي الأسمرات، موضحًا أن بعض الأهالي يرفضون دفع إيجار 300 جنيه شهريًا رغم أنهم كانوا قاطني عشش ومناطق العشوائية وتسلموا "شقق سوبر لوكس بعفش كامل ومجهز بكل الأجهزة الكهربائية".

وتابع: "فيه ناس عايزه تظهر الدولة بشكل غير لائق رغم توفير كل الخدمات لهم".