ساكن بـ"الأسمرات": المنظمات الحقوقية استغلت حاجتنا وتاجرت بها

قال مواطن يُدعى صابر إمبابي، أحد قاطني حي الأسمرات، إنه شارك بتظاهرات أهالي الحي اعتراضًا على رفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية إلى 300 جنيه، مضيفًا: "كنا بندفع 10 و20 جنيهًا في بيوتنا القديمة".

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الحكومة تُقدم جميع الخدمات الممكنة لأهالي الحي، لافتًا إلى أنهم يعيشون حياة أفضل من التي عاشوها في بيوتهم القديمة.

وتابع: "في منظمات حقوقية استغلت حاجتنا وتاجرت بيها، وفي أصوات بتحاول تشوه في المنظومة الجديدة وتسخن الناس".