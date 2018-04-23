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الوطن

بعد أفضل لاعب في "البريمييرليج".. جوائز صلاح في 2018

اليوم AM 12:41
كتب: عبدالرحمن قناوي
بعد أفضل لاعب في "البريمييرليج".. جوائز صلاح في 2018

صلاح

جائزةٌ فرديةٌ جديدةٌ ضمّها النجم محمد صلاح لقائمة الجوائز التي حصدها منذ مطلع عام 2018، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2017-2018، متفوقًا على "كيفين دي بروين" و"هاري كين" و"ديفيد دي خيا".

وقبل الجائزة التي زينت أدائه الاستثنائي خلال الموسم، حصد صلاح العديد من الجوائز الفردية منذ بداية عام 2018، ترصدها "الوطن" في التقرير التالي.

افتتح صلاح العام بالحصول على جائزة "الأسد الذهبي" لعام 2017، في يوم 2 يناير، والتي تمنح لأفضل لاعب في إفريقيا من جانب جريدة "المنتخب" المغربية، وحصل محمد صلاح على 297 نقطة ليتصدر الاستفتاء الذى شارك فيه العديد من الإعلاميين بمختلف وسائل الأعلام الإفريقية والدولية، متفوقًا على السنغالي ساديو ماني، والجابوني إيميريك بيبر أوباميانج.

في 5 يناير، فاز صلاح بجائزة الاتحاد الإفريقي لأفضل لاعب في القارة، كأول لاعب مصري يحصل عليها، بعد منافسة مع زميله في الفريق ساديو ماني من السنغال، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند، نتيجة قيادته لمنتخب مصر للصعود لكأس العالم بعد غياب 27 عاماً، والصعود لنهائي كأس أمم أفريقيا.

وفي 8 يناير، أعلن نادى ليفربول الإنجليزى حصول محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" عن شهر ديسمبر 2017، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز بها عن شهر نوفمبر.

وفي 12 يناير، أعلن نادي ليفربول عن فوز صلاح بلاعب الشهر في الفريق، عن شهر ديسمبر، وذلك للمرة الرابعة في الموسم..

وفي 5 مارس حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير، وذلك للمرة الثالثة، في إنجازٍ فريدٍ من نوعه. في 8 مارس، وللمرة الخامسة حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في ليفربول عن شهر فبراير.

وفي 13 أبريل، حصل على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثانية على التوالي، والسادسة خلال الموسم، وذلك عن شهر مارس.

 

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