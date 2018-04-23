يورجن كلوب عن صلاح: "كانت رحلة رائعة.. ما زال أمامه الكثير ليحققه"

هنأ يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لاعب الفريق والمنتخب المصري محمد صلاح، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تدوينة لكلوب قال فيها: "نيابة عن أسرة ليفربول أهنئ محمد صلاح، لقد كانت رحلة رائعة إلى الآن".

وأضاف: "عليه أن يعلم أنه ما زال أمامه الكثير ليحققه، مع أطيب التمنيات بمستقبل أفضل مع ليفربول".