صفحة ليفربول على "تويتر" تحتفي بـ"الملك صلاح": "الليلة ليلتك يا معلم"

احتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي باللغة العربية، بفوز لاعب الفريق محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت صفحة ليفربول منشورا قالت فيه: "سيداتي وسادتي، يسعدنا بكل فخر أن نقدم لكم الملك المصري، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسب اختيار رابطة اللاعبين المحترفين".

سيداتي وسادتي، يسعدنا بكل فخر أن نقدم لكم الملك المصري @22mosalah أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب اختيار رابطة اللاعبين المحترفين.



https://t.co/R1VzZ6YL9a pic.twitter.com/2W3qhVrSLs — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

ونشرت صورة لصلاح وعلقت عليها: "الليلة ليلتك يا معلم".

الليلة ليلتك يا معلم pic.twitter.com/T9FtUxuS0l — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

ونشرت صفحة ليفربول فيديو مترجم للمدير الفني للنادي، يورجن كلوب وهو يهنئ صلاح، قائلًا: "نيابة عن أسرة ليفربول أهنئ محمد صلاح، لقد كانت رحلة رائعة إلى الآن، عليه أن يعلم أنه ما زال أمامه الكثير ليحققه، مع أطيب التمنيات بمستقبل أفضل مع ليفربول".

"نيابة عن أسرة ليفربول أهنئ محمد صلاح، لقد كانت رحلة رائعة إلى الآن. عليه أن يعلم أنه ما زال أمامه الكثير ليحققه. مع أطيب التمنيات بمستقبل أفضل مع ليفربول".



كلمات المدير الفني بعد فوز @22mosalah بجائزة @PFA: https://t.co/ze4aXc1TIR pic.twitter.com/qAEV7mICLX — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

ونشرت صفحة ليفربول صورة لصلاح وهو ينظر للجائزة، وعلقت عليها: "أحصل على شخص ينظر لك كما ينظر محمد صلاح لجائزته".

أحصل على شخص ينظر لك كما ينظر محمد صلاح لجائزته pic.twitter.com/g1JxyzjxSg — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

ونشرت أيضًا فيديو لمجموعة من أهداف صلاح الرائعة، وعلقت عليها: "يا سادة ومن غيره الموسم الأول مع الريدز، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز باختيار رابطة اللاعبين المحترفين".