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الوطن

بالصور| نجوم الفن والغناء والرياضة يهنئون صلاح: "فخر مصر والعرب"

اليوم AM 04:00
كتب: أحمد حامد دياب
بالصور| نجوم الفن والغناء والرياضة يهنئون صلاح: "فخر مصر والعرب"

محمد صلاح

فور إعلان فوز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، انهالت التهاني من نجوم الفن والغناء والرياضة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على محمد صلاح.

"الوطن" ترصد أبرز تهاني المشاهير لصلاح:

عصام الحضري

هنأ حارس مرمى منتخب مصر، عصام الحضري محمد صلاح، قائلا: "صلاح يكسر معنى المستحيل.. مبروك أفضل لاعب في الدوري الأقوى في العالم يا فخر مصر والعرب".

أنغام

هنأت المطربة أنغام، اللاعب محمد صلاح، قائلة: "مبرووك محمد صلاح فخر مصر".

كندة علوش

بدورها لم تغب الممثلة كندة علوش عن المشهد، وغردت: "ألف ألف مبروووووك للبطل وحبيب الملايين محمد صلاح، الله يفرح قلبك متل ما فرحت كل قلوب المصريين والعرب".

يارا

حرصت المطربة يارا على اللحاق بركب مهنئي محمد صلاح، قائلة: "مبروووووك لمصر والعرب فوز محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري أيضاً وأفضل لاعب في إفريقيا وقريباً أفضل لاعب في دوري الأبطال، إنه محمد صلاح".

محمد هنيدي

غرد الفنان محمد هنيدي، بعد إعلان فوز صلاح بالجائزة: "مبروك بالرسمي.. كلمة السر".

وغرد أيضًا: "مبروك لينا كلنا".

 

نبيل الحلفاوي

قال الفنان نبيل الحلفاوي، بعد إعلان فوز صلاح بالجائزة عبر "تويتر": "يعني لما رجع إنجلترا.. حد فينا كان بيحلم باللحظة دي؟ كانت أقصى أمانينا إنه يتألق زي ما تألق في روما، أحسن لاعب في إنجلترا.. إيه الكرم ده يا رب؟".

 

رامز جلال

هنأ الفنان رامز جلال، محمد صلاح، قائلا: "ألف مبروك يا أبو مكة يا فخر العرب، الأسطورة محمد صلاح".

عمرو عبدالحميد

حرض الإعلامي عمرو عبدالحميد على تهنئة صلاح، وغرد: "مبروك.. وشكراً لك يا صانع البهجة، أحسن لاعب في البريميرليج.. وأحسن لاعب في العالم بإذن الله".

أحمد جمال

قال الفنان أحمد جمال: "سجل يا تاريخ أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2018، الأسطورة محمد صلاح والله دموعي نزلت من الفرحة".

أحمد شامي

وغرد الفنان أحمد الشامي: "مبروك يا فخر مصر.. ربنا يحميك،  فرحتنا كلنا، يا ترى ممدوح عباس ومورينيو فين؟".

حازم إمام

وغرد لاعب نادي الزمالك السابق، حازم إمام: "بِسْم الله ماشاء الله، ألف مبرووووك ويارب دائماً مشرفنا ومفرحنا، وإن شاء الله اللي جي أحسن وأحسن".

هاني رمزي

وحرص الفنان هاني رمزي على تهنئة صلاح، وغرد: "فرحان جدا بابن مصر وفخرها، رمز التحدى والإصرار مبروك محمد صلاح، ولمصر كلها".

يوسف الشريف

لم يغب الممثل يوسف الشريف عن المشهد، وغرد: "مبروك لصلاح.. مبروك لمصر.. مبروك للعرب".

أحمد فهمي

وقال الممثل أحمد فهمي: "ألف مليون مبروك الأسطورة محمد صلاح فرحت مصر والعرب يابن بلدي يا عالمي".

أحمد شوبير

فيما حرص الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على تهنئة أبو مكة، وغرد: "البطل المصري.. المعجزة المصرية محمد صلاح، أفضل لاعب في إنجلترا".

أحمد حسن

بدوره، غرد عميد لاعي العالم أحمد حسن، قائلا: "من فترة لأخرى محمد صلاح بيأكد أنه أيقونة السعادة للشعب المصري، ألف مبروك ومزيد من النجاح والتألق وربنا يحفظك من كل سوء".

آيتن عامر

وحرصت الفنانة آيتن عامر، على تهنئة نجب مصر محمد صلاح، قائلة: "مبروك يابو صلاح".

محمد إمام

فيما غرد الممثل محمد إمام: "أنت أحلى حاجة في حياتنا الأيام دي".

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