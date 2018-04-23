مكتشف محمد صلاح: الفضل يعود لوالده.. وهناك صاروخ جديد قادم من نجريج

أعرب غمري السعدني، مكتشف محمد صلاح في قريته نجريج، عن سعادته البالغة بحصول الفرعون المصري على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف السعدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أن قرية نجريج بها عدد من نجوم المستقبل في كرة القدم، وأنها قرية "ولادة" للاعبي كرة القدم.

وأوضح أنه اكتشف الموهبة في محمد صلاح، وأن والده صلاح غالي تبنى موهبته وبذل معه مجهودا كبيرا، وعاني معه كثيرًا.

وأكد السعدني أن قرية نجريج بها عدد من نجوم كرة القدم الصاعدين، مثل عبدالوهاب إسماعيل لاعب المقاولين العرب، وخيري عبداللطيف من نجوم المستقبل، والذي وصفه بأنه صاروخ نجريج القادم، ومحمد سالم لاعب حرس الحدود.

ووعد السعدني، الجماهير، بأن تخرج قرية نجريج كل عام لاعب جديد للدوري الممتاز، بفضل محمد صلاح الذي أصبح أيقونة الشباب في قرية نجريج.