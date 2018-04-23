مقتل متهم بقتل ضابط بقنا في اشتباكات مع الشرطة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من قتل أحد المطلوبين في واقعة إطلاق النار على قوة أمنية بقرية أبو حزام بمحافظة قنا واستشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند والسابق اتهامه في 7 قضايا والمطلوب في 17 قضية، بعد أن حدد ضباط مباحث مركز دارالسلام مكان تواجده بأحد المنازل وفور وصولهم دارت اشتباكات بين الطرفين، إلى أن تم إسكات مصدر النيران وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بدار السلام.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمود حسن، رئيس المباحث الجنائية، بورود معلومات تفيد تواجد (عبد العال.ف.ن.ع – 37 عاما، عامل - ويقيم بناحية أولاد سالم بحري دائرة مركز دار السلام) والسابق اتهامه في في 7 قضايا آخرها القضية رقم 8619 جنح المركز لسنة 2013 "تبديد" والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في 17 قضية "تبديد" آخرهم القضية رقم 2440 إداري المركز لسنة 2014 بالحبس 6 أشهر ومطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة المحضر 2466 إداري مركز نجع حمادي لسنة 2018 "قنــا"، مداهمة مديرية أمن قنا لبؤرة إجرامية بقرية أبو حزام دائرة مركز نجع حمادي، والناجم عنها استشهاد الملازم أول (محمدي رجب الحسيني - من قوة قطاع الأمن المركزي بقنا) وإصابة ضابط آخر ومجند من القوة المرافقة على إثر تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الخارجين علي القانون، وذلك (الراعي.أ.س - 69 عاما، عامل – الكائن بقرية نقنق دائرة مركز دار السلام) "تربطهما صلة مصاهرة".

بتقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بحملة تحت إشراف مساعد المدير للوحدات وبرئاسة مدير إدارة البحث الجنائي بالاشتراك رئيس فرع الأمن العام بسوهاج ضمت ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وما أن استشعر المتهم المذكور باقتراب القوات فقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب القوات فبادلته القوات ذلك حتي تم إسكات مصدر النيران، وتبين مقتله آثر إصابته "طلقات نارية"، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بالقوات.

عثر بجوار الجثة علي بندقية آلية و11 طلقة من ذات العيار ودراجة بخارية "بدون لوحات معدنية"كما تم ضبط مالك المنزل، تم نقل الجثة لمستشفي دار السلام المركزي، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1779 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.