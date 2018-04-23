أبو تريكة عن صلاح: الجوائز تأتي إليه راغمة مطيعة.. تتشرف به

هنأ محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد صلاح، بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وغرد أبوتريكة على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لم يسعى إلى الجوائز بل هي من أتت إليه راغمة مطيعة تتشرف به تتزين له.. مبروك محمد صلاح ومزيد من التألق في القادم إن شاء الله".

وكان نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح قد فاز أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2017-2018) في لندن، وأصبح النجم المصري ثاني لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة، بعد الجزائري رياض محرز، وبات قريبا من حسم لقب هداف "البريمير ليج"، الذي يتربع على عرشه برصيد 31 هدفا.