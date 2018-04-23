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الوطن

وزير الدفاع مهنئا السيسي بذكرى تحرير سيناء: متمسكون بروح أكتوبر

منذ 23 دقيقة
كتب: مروه عبد الله
وزير الدفاع مهنئا السيسي بذكرى تحرير سيناء: متمسكون بروح أكتوبر

الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة

أكد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة ورجالها يتمسكون بروح أكتوبر؛ مقتدين بهذا الجيل الذي حقق النصر وفتحوا به الطريق لاسترداد أرض سيناء.

وأوضح القائد العـام للقـوات المسلحـة، في خطاب التهنئة الذي بعث به إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدي وشعبه باليمن والبركات".

وجاء في برقية التهنئة: "رجال القوات المسلحة يهنئون الرئيس السيسي بهذه الذكرى الوطنية المجيدة ويؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التي كلفهم بها شعب مصر العظيم في حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحريته وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة، الذين حققوا النصر المجيد في السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لإسترداد الأرض المقدسة فى سيناء، ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة الوطنية رعاكم الله وسدد خطاكم الى ما فيه خير مصر".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد لفتاح السيسي.

فيما أصدر الفريق صدقي صبحي توجيهًا لتهنئة أبناء القوات المسلحة من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء، كما أصدر توجيهًا مماثلًا لأفراد القوات المسلحة بالمناسبة نفسها.

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