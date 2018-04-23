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الوطن

بدء فعاليات التدريب المصري البحريني "خالد بن الوليد 2018"

منذ 20 دقيقة
كتب: مروة عبد الله
بدء فعاليات التدريب المصري البحريني "خالد بن الوليد 2018"

تدريبات عسكرية

بدأت فعاليات التدريب "المصري - البحريني" المشترك "خالد بن الوليد 2018"، الذى تنفذه عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية، ويستمر لعدة أيام بمملكة البحرين.

وجرى الإعداد والتجهيز الجيد للقوات الخاصة المصرية قبل التحرك للمشاركة في التدريب الذي يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات والمحاضرات النظرية والعملية لتنسيق الجهود والاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين.

كما جرى تنظيم معرضًا للأسلحة والمعدات المشاركة من جانب القوات الخاصة الملكية البحرينية لتحقيق الدمج بين القوات المشاركة من الجانبين وتوحيد المفاهيم العملياتية، كذلك تنفيذ الرمايات من أوضاع الاشتباك المختلفة بالذخيرة الحية والتدريب على اقتحام المنشآت، والتي تعد أحد المهارات الخاصة التي تتطلبها طبيعة عمل قوات الصاعقة للوصول للأهداف.

يشار إلى أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري وصقل مهارات العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام وصولًا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

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