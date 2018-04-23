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الوطن

أسعار النفط مستقرة على الرغم من تزايد الحفارات الأمريكية

منذ 33 دقيقة
كتب: وكالات
أسعار النفط مستقرة على الرغم من تزايد الحفارات الأمريكية

صورة أرشيفية

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة لجلسة الإثنين، على الرغم من تزايد عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.

وأعلنت شركة بيكر هيوز، في تقريرها الأسبوعي الجمعة الماضية، إن شركات الحفر الأمريكية أضافت خمسة حفارات نفطية الأسبوع الماضي، إلى 820 حفارا وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة 0.01 بالمائة أو ما يعادل سنتاً واحدا إلى 74.07 دولارا للبرميل.بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يونيو بنسبة 0.09 بالمائة أو ما يعادل 6 سنتات إلى 68.34 دولارا للبرميل.

وفي سياق متصل، قال مراقبون في السوق، إن ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة يؤدي إلى مزيد من الزيادات في الإنتاج الأمريكي، وهو ما يعيق من وتيرة صعود أسعار الخام.

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