"المشاط" تدعو ممثلي وسائل الإعلام لزيارة المقصد السياحي المصري

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عددا من اللقاءات الصحفية والتليفزيونية مع مجموعة من وسائل الإعلام العالمية من بينها شبكة بلومبرج الإخبارية، وشبكة يورونيوز، وجريدة "ذا ناشيونال" تحدثت خلالها عن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها السياحة المصرية عام 2017 من حيث عدد السائحين والإيرادات المحققة، والتي تؤكد استعادة مصر لمكانتها ودورها الريادي على خريطة السياحة العالمية، وذلك على هامش الملتقى العربي الدولي للسياحة والسفر ATM المُنعقد حاليا في دبي.

ووجهت الوزيرة خلال هذه اللقاءات، الدعوة لممثلي الوسائل الإعلامية لزيارة المقصد السياحي المصري للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ليس لها مثيل، ونقل تجربتهم، التي عايشوها على أرض الواقع، من خلال كتاباتهم وبرامجهم إلى العالم لنقل الصورة الحقيقية التي تعكس استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بمصر.