تسجيل الدخول

الوطن

"المشاط" تدعو ممثلي وسائل الإعلام لزيارة المقصد السياحي المصري

منذ 10 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"المشاط" تدعو ممثلي وسائل الإعلام لزيارة المقصد السياحي المصري

رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال أحد اللقاءات لقاءاتها

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عددا من اللقاءات الصحفية والتليفزيونية مع مجموعة من وسائل الإعلام العالمية من بينها شبكة بلومبرج الإخبارية، وشبكة يورونيوز، وجريدة "ذا ناشيونال" تحدثت خلالها عن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها السياحة المصرية عام 2017 من حيث عدد السائحين والإيرادات المحققة، والتي تؤكد استعادة مصر لمكانتها ودورها الريادي على خريطة السياحة العالمية، وذلك على هامش الملتقى العربي الدولي للسياحة والسفر ATM المُنعقد حاليا في دبي.

ووجهت الوزيرة خلال هذه اللقاءات، الدعوة لممثلي الوسائل الإعلامية لزيارة المقصد السياحي المصري للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ليس لها مثيل، ونقل تجربتهم، التي عايشوها على أرض الواقع، من خلال كتاباتهم وبرامجهم إلى العالم لنقل الصورة الحقيقية التي تعكس استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بمصر.

 

أخبار متعلقة

رانيا المشاط: إجراء انتخابات الغرف السياحية على رأس أولوياتنا

رانيا المشاط: إجراء انتخابات الغرف السياحية على رأس أولوياتنا
رانيا المشاط: معرض برلين فرصة لإعادة السياحة في مصر إلى مكانتها

رانيا المشاط: معرض برلين فرصة لإعادة السياحة في مصر إلى مكانتها
رانيا المشاط: ملف السياحة "سهل وصعب".. ونستهدف فتح أسواق جديدة لها

رانيا المشاط: ملف السياحة "سهل وصعب".. ونستهدف فتح أسواق جديدة لها
رانيا المشاط: 75%من خريجي الفنادق لا يعملون بالسياحة

رانيا المشاط: 75%من خريجي الفنادق لا يعملون بالسياحة

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

صندوق للأبحاث البيئية ضمن توصيات مؤتمر التنمية في الوطن العربي بأسيوط

صندوق للأبحاث البيئية ضمن توصيات مؤتمر التنمية في الوطن العربي بأسيوط

القبض على عاطل بحوزته 207 قرص مخدر بالوراق

القبض على عاطل بحوزته 207 قرص مخدر بالوراق

"النواب" يوافق مبدئيا على قانون حماية الآثار

"النواب" يوافق مبدئيا على قانون حماية الآثار

حبس 3 متهمين بالسرقة بالإكراه في الهرم

حبس 3 متهمين بالسرقة بالإكراه في الهرم

"عبدالعال" لرئيس "برلمانية المصريين الأحرار": "مختفي بقالك يومين ليه"

"عبدالعال" لرئيس "برلمانية المصريين الأحرار": "مختفي بقالك يومين ليه"

اختيارات الوطن

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

«جروبات» الموظفين على «فيس بوك».. «حسبنة وأسافين»

«جروبات» الموظفين على «فيس بوك».. «حسبنة وأسافين»

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

الأكثر قراءة

عاجل