"إندبندنت": حجوزات السياحة البريطانية إلى مصر تضاعفت في 2018

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا لشركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة يوضح ارتفاع نسبة الطلب على الحجوزات من السائحين البريطانيين لقضاء عطلاتهم الصيفية بمصر خلال 2018.

وبحسب الشركة البريطانية، باعت ما يقرب من 89% من الرحلات إلى مصر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، بينما وصلت نسبة السائحين البريطانيين الذي حجزوا رحلات إلى تركيا 84% من الحجوزات.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زيادة الأعداد إلى مصر تعنى أن أعداد الزائرين إلى البحر الأحمر قريبة الآن مما كانت عليه في 2015 بالنسبة لشركة "توماس كوك"، وقالت إن "51% من الحجوزات لمصر كانت من نصيب العائلات"، مضيفة أنه "صار من الواضح أن اشتياق البريطانيين إلى أشعة الشمس في مصر وبأسعار مناسبة تغذي فكرتنا بإعادة النظر في هذه الأماكن المفضلة والجميلة".