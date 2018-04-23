وزير قطاع الأعمال: "البيع والخصخصة" غير مطروحة ولا نمانع "المشاركة"

أكد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تهدف إلى تقوية ودعم شركات الأدوية التابعة لها، وزيادة حصتها السوقية مع تنويع المنتجات وتغطية احتياجات السوق، بما يمكن تلك الشركات من التواجد بقوة والمنافسة فى سوق الدواء المصري.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العمارى لمناقشة خطة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بشركات الأدوية التابعة لها، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وأوضح الوزير أن شركات الأدوية التابعة تعانى من تقادم الآلات والمعدات رغم امتلاكها للعديد من الأصول العقارية غير المستغلة، وأن خطة الوزارة تشمل إنشاء خطوط إنتاج جديدة مزودة بتكنولوجيا حديثة لتحسين أداء الشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وبما يسهم فى زيادة الصادرات وذلك من خلال إعادة استغلال تلك الأصول مع الحفاظ على استمرارية عمل المصانع القائمة، وكذلك إعادة هيكلة العمالة وتأهيل العنصر البشري مع مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق العاملين.

وحول تسعير الأدوية، أكد الوزير أن آلية التسعير تحتاج إلى إعادة نظر مع الحفاظ على توفر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين وبما يحفظ مصالح الشركات، موضحًا أن عملية التسعير من اختصاص وزارة الصحة.واستطرد قائلاً إن فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة غير مطروحة، مشيراً إلى أنه لا مانع من الدخول فى شراكات بهدف التطوير وفتح أسواق جديدة.