تسجيل الدخول

الوطن

وزير قطاع الأعمال: "البيع والخصخصة" غير مطروحة ولا نمانع "المشاركة"

منذ 16 دقيقة
كتب: محمود الجمل
وزير قطاع الأعمال: "البيع والخصخصة" غير مطروحة ولا نمانع "المشاركة"

جانب من الاجتماع

أكد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تهدف إلى تقوية ودعم شركات الأدوية التابعة لها، وزيادة حصتها السوقية مع تنويع المنتجات وتغطية احتياجات السوق، بما يمكن تلك الشركات من التواجد بقوة والمنافسة فى سوق الدواء المصري.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العمارى لمناقشة خطة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بشركات الأدوية التابعة لها، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وأوضح الوزير أن شركات الأدوية التابعة تعانى من تقادم الآلات والمعدات رغم امتلاكها للعديد من الأصول العقارية غير المستغلة، وأن خطة الوزارة تشمل إنشاء خطوط إنتاج جديدة مزودة بتكنولوجيا حديثة لتحسين أداء الشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وبما يسهم فى زيادة الصادرات وذلك من خلال إعادة استغلال تلك الأصول مع الحفاظ على استمرارية عمل المصانع القائمة، وكذلك إعادة هيكلة العمالة وتأهيل العنصر البشري مع مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق العاملين.

وحول تسعير الأدوية، أكد الوزير أن آلية التسعير تحتاج إلى إعادة نظر مع الحفاظ على توفر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين وبما يحفظ مصالح الشركات، موضحًا أن عملية التسعير من اختصاص وزارة الصحة.واستطرد قائلاً إن فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة غير مطروحة، مشيراً إلى أنه لا مانع من الدخول فى شراكات بهدف التطوير وفتح أسواق جديدة.

 

 

أخبار متعلقة

بدوي يوجه "القابضة للأدوية" بوضع خطة عاجلة لتطوير الشركات التابعة

بدوي يوجه "القابضة للأدوية" بوضع خطة عاجلة لتطوير الشركات التابعة
«القابضة للأدوية»: الخسائر تُهدّد بتوقف الشركات

«القابضة للأدوية»: الخسائر تُهدّد بتوقف الشركات
القابضة للأدوية: إضافة 1.5 مليون عبوة شهريا لسد فجوة المحاليل الوريدية

القابضة للأدوية: إضافة 1.5 مليون عبوة شهريا لسد فجوة المحاليل الوريدية
"القابضة للأدوية": نسعى لتطبيق اشتراطات تصنيع الدواء الجيد "GMP"

"القابضة للأدوية": نسعى لتطبيق اشتراطات تصنيع الدواء الجيد "GMP"
رئيس "القابضة للأدوية": فشلنا في تحقيق الإيرادات المستهدفة خلال 2017

رئيس "القابضة للأدوية": فشلنا في تحقيق الإيرادات المستهدفة خلال 2017
رئيس "القابضة للأدوية": طلبنا من "الإسكان" تعويضات بـ400 مليون جنيه

رئيس "القابضة للأدوية": طلبنا من "الإسكان" تعويضات بـ400 مليون جنيه
"القابضة للأدوية": مهددون بالتوقف بسبب الخسائر والبيع بأقل من التكلفة

"القابضة للأدوية": مهددون بالتوقف بسبب الخسائر والبيع بأقل من التكلفة

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

إصابة طالبين سقط بهما "أسانسير" المنزل بالمنوفية

إصابة طالبين سقط بهما "أسانسير" المنزل بالمنوفية

صندوق للأبحاث البيئية ضمن توصيات مؤتمر التنمية في الوطن العربي بأسيوط

صندوق للأبحاث البيئية ضمن توصيات مؤتمر التنمية في الوطن العربي بأسيوط

القبض على عاطل بحوزته 207 قرص مخدر بالوراق

القبض على عاطل بحوزته 207 قرص مخدر بالوراق

"النواب" يوافق مبدئيا على قانون حماية الآثار

"النواب" يوافق مبدئيا على قانون حماية الآثار

حبس 3 متهمين بالسرقة بالإكراه في الهرم

حبس 3 متهمين بالسرقة بالإكراه في الهرم

اختيارات الوطن

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

«جروبات» الموظفين على «فيس بوك».. «حسبنة وأسافين»

«جروبات» الموظفين على «فيس بوك».. «حسبنة وأسافين»

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

الأكثر قراءة

عاجل