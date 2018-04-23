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الوطن

أمن الجيزة: ضبط 59 متهما في حملات بالمحافظة

منذ 14 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
أمن الجيزة: ضبط 59 متهما في حملات بالمحافظة

اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث

ضبطت مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، 59 متهما ، متورطين في الإتجار بالمخدرات، و6 متهمين بحيازة الأسلحة النارية.

وشنت مديرية أمن الجيزة، حملات أمنية على مدار الأيام الماضية، استهدفت البؤر الإجرامية بالمحافظة بالكامل، حيث ضبط عدد كبير من المتهمين في قضايا مختلفة بالإضافة إلى تشكيلات عصابية.

وشارك في الحملات الأمنية عدد كبير من ضباط إدارة البحث الجنائية، والمرافق والمرور، على رأسهم اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، وتمكنت القوات من تحرير 874 مخالفات مرورية في حملات استهدفت إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور في المحافظة.

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