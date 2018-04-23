"تموين الفيوم": ضبط 600 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه لـ"السوق السوداء"

تمكنت حملة تموينية، من إدارة تموين مركز أول الفيوم، بالإشتراك مع مباحث التموين بمحافظة الفيوم اليوم، من ضبط 600 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم، المخصص للمخابز البلدية، أثناء تهريبه عند بوابات تحصيل الرسوم، بطريق الفيوم/القاهرة الصحراوي، جاء ذلك وفقًا لبيان صحفي اليوم.

كان المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، قد كلف قيادات التموين بالمديرية، بضبط الدقيق البلدي الذي يتم تهريبه لبيعه بالسوق السوداء، وتشكلت حملة برئاسة المحاسب رمضان محمد عبدالباقي، مدير إدارة مركز الفيوم أول، بالإشتراك مع مباحث التموين، وضبطت 600 كيلوجرام من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية، قبل تهريبه لمحافظة القاهرة، بطريق الفيوم/ القاهرة الصحراوي، وحُرر محضر بالواقعة، ضد سائق السيارة، وأخطرت النيابة للتحقيق.