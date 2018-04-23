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الوطن

رئيس هيئة النيابة الإدارية تهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

منذ 7 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
رئيس هيئة النيابة الإدارية تهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال لقاء سابق مع الرئيس السيسي

بعثت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بتهنئة للرئيس  عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد تحرير سيناء.

وحسب بيان للمستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة، جاء نص البرقية: "يسعدني والسيدات والسادة أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ونيابة عن أعضاء النيابة الإدارية كافة، أن نهدي لسيادتكم أسمى التهاني بمناسبة عيد تحرير سيناء تلك البقعة الطاهرة والغالية من أرض الوطن، داعين المولى عز وجل أن ينصركم ويسدد خطاكم ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الرشيدة الخير والازدهار وأن يرحم شهداء الوطن وينصر أبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين يخوضون أنبل وأشرف المعارك في مواجهة ودحر الإرهاب لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان، مؤكدين دعمنا ووقوفنا مع سيادتكم في خندق واحد في تلك المواجهة الشاملة مع الإرهاب".

 

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