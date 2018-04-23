البرلمان يوافق نهائيا على قانون حماية الآثار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وقال "عبدالعال"، إن القانون سبق عرضه على مجلس الدولة، ولذلك جرى التصويت بشكل نهائي عليه.

وقال الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، عقب موافقة البرلمان، إن هذا القانون قام بتغليظ العقوبة ويحافظ على أثار مصر.

ويعاقب القانون بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك وبحكم هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.