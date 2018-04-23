تسجيل الدخول

الوطن

البرلمان يوافق نهائيا على قانون حماية الآثار

منذ 20 دقيقة
كتب: هبه أمين
البرلمان يوافق نهائيا على قانون حماية الآثار

على عبدالعال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وقال "عبدالعال"، إن القانون سبق عرضه على مجلس الدولة، ولذلك جرى التصويت بشكل نهائي عليه.

وقال الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، عقب موافقة البرلمان، إن هذا القانون قام بتغليظ العقوبة ويحافظ على أثار مصر.

ويعاقب القانون بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك وبحكم هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

أخبار متعلقة

النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون الخاصة بالسكة الحديد

النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون الخاصة بالسكة الحديد
"تشريع مجلس الدولة": عدم سريان أحكام القانون 47 على المصرية للاتصالات

"تشريع مجلس الدولة": عدم سريان أحكام القانون 47 على المصرية للاتصالات
غلق صيدليتين لمخالفتهما أحكام القانون بالبحيرة

غلق صيدليتين لمخالفتهما أحكام القانون بالبحيرة
لائحة "الخدمة المدنية": للسلطة المختصة طلب الرأي من مجلس الدولة في أحكام القانون

لائحة "الخدمة المدنية": للسلطة المختصة طلب الرأي من مجلس الدولة في أحكام القانون

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

وداعا للمنبه.. آلة حاسبة تحدد موعد نومك المناسب

وداعا للمنبه.. آلة حاسبة تحدد موعد نومك المناسب

الأربعاء.. "ربيع شتوي" يفتتح فعاليات "رؤى للفيلم القصير"

الأربعاء.. "ربيع شتوي" يفتتح فعاليات "رؤى للفيلم القصير"

الأربعاء.. جيهان السادات تكشف أسرارا عن حياة الرئيس الراحل في "بوضوح"

الأربعاء.. جيهان السادات تكشف أسرارا عن حياة الرئيس الراحل في "بوضوح"

رئيس هيئة النيابة الإدارية تهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

رئيس هيئة النيابة الإدارية تهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

ضبط 5 تجار مخدرات و2 كيلو بانجو في شبرا الخيمة

ضبط 5 تجار مخدرات و2 كيلو بانجو في شبرا الخيمة

اختيارات الوطن

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

«جروبات» الموظفين على «فيس بوك».. «حسبنة وأسافين»

«جروبات» الموظفين على «فيس بوك».. «حسبنة وأسافين»

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

الأكثر قراءة

عاجل