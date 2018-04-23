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الوطن

اليوم.. عرض 4 أفلام قصيرة في "أيام القاهرة"

منذ 22 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
اليوم.. عرض 4 أفلام قصيرة في "أيام القاهرة"

مشهد من فيلم "أرض المحشر"

تعرض أول مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة، اليوم، وتضم 4 أفلام مشاركة في الدورة الثانية من أيام القاهرة السينمائية، والتي تمتد فعالياتها حتى 30 أبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء، في "سيماتك" مركز الفيلم البديل.

وتتضمن الأفلام المعروض: "تشويش" إخراج اللبنانية فيروز سرحال، والذي شهد عرضه العالمى الأول في مهرجان بوسان السينمائي الدولي، كما شارك في مهرجان لوكارنو السينمائي، إضافة إلى اللبناني "زيارة الرئيس" إخراج سيريل عريس، عرض الفيلم ضمن المختارات الرسمية بمهرجان تورنتو السينمائي، وحاصل على جائزة لجنة التحكيم للفيلم القصير في مهرجان دبي السينمائي.

ومن الأعمال الوثائقية يعرض "على قد الشوق" إخراج غسان سلهب ومحمد سويد، و"أرض المحشر" إخراج ميلاد أمين، وهو الفيلم الذي شارك في "المنتدى الموسع" بمهرجان برلين السينمائي 2017.

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