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الوطن

نائبة: لم أحرض أهالي الأسمرات.. وطالبت بتخفيض القيمة الإيجارية لهم فقط

منذ 18 دقيقة
كتب: هبه أمين
نائبة: لم أحرض أهالي الأسمرات.. وطالبت بتخفيض القيمة الإيجارية لهم فقط

أرشيفية

قالت النائبة منى جاب الله، عن دائرة منشية ناصر والجمالية، إنها لم تشارك في تحريض أهالي حي الأسمرات على عدم دفع قيمة الإيجار، مبينة أن مطالبها تمثلت في تحرير عقود للأهالي وتخفيض القيمة الإيجارية.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة الصباحية اليوم، قال إن نائب ما -لم يذكر اسمه- يقف وراء تحريض المواطنين بحي الأسمرات على عدم دفع قيمة الإيجارات الرمزية، مهددًا باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضده.

وقال النائب جمال الشويحي، عن دائرة الخليفة والمقطم، والتابع لحي الأسمرات، خلال الجلسة العامة اليوم، إن إحدى النائبات مكتفيًا بقوله "النائبة منى"، ذهبت والتقت بالمواطنين دون الرجوع له أو لنائب الدائرة الآخر محمد ماهر، وأنها التقت بأهالي حي الأسمرات دون التنسيق مع نواب الدائرة ووضعتهم في موقف حرج.

وقالت النائبة منى جاب الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنها سبق وأن تقدمت ببيان عاجل بشأن تخفيض القيمة الإيجارية وتحرير عقود للمواطنين، مشيرة إلى أنها لم تحرض الأهالي بالأسمرات على عدم دفع الإيجار.

ولفتت النائبة، إلى أن المقيمين في حي الأسمرات من سكان منشية ناصر الذين انتخبوها، هم من استنجدوا بها لتحقيق مطالبهم، موضحة أن القيادات الأمنية هي التي دعتها للتدخل لتهدئة المواطنين أثناء المظاهرات.

وقالت "جاب الله"، "ما طالبت به فقط هو تخفيض القيمة الإيجارية، لاسيما وأن هناك متأخرات على المواطنين بلغت 22 شهرًا، وهو مبلغ كبير طالبت بتقسيطه".

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