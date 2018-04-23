"المصريين الأحرار" عن تعديلات "القومية للأنفاق": "إنجاز برلماني"

قال اللواء سعيد طعيمة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن موافقة البرلمان على تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق "إنجاز برلماني" يحسب لتطوير القطاع، خاصة في ظل التدهور الذي شهده مؤخرا نتيجة الإهمال وسوء الإدارة الأمر الذي تسبب في سوء الخدمة المقدمة للراكب وكثرة الأعطال.

وأوضح "طعيمة"، في تصريحات له، أن التعديلات تهدف إلى التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها تصميم وإنشاء مشروعات السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترام، فضلا عن عمل دراسات جدوى وبحوث وأعمال استشارية بالخارج لصالح الوزارات والجهات الحكومية بعد موافقة وزير النقل.

وأكد أن التعديلات تمنح المستثمرين المصريين وغيرهم الحق في إنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق بمدة لا تزيد على 15 عاما، بعد موافقة رئيس الوزراء.