اليوم.. علاء منصور يشارك حنان الديب تقديم "سيداتي آنساتي"

يشارك علاء منصور، خبير الأبراج، الإعلامية حنان الديب، في تقديم حلقة اليوم من برنامج "سيداتي آنساتي"، عبر شاشة "دريم"، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويُشارك منصور في الحديث طول الحلقة، وإدارة الحوار مع الضيوف، بجانب الحديث عن الأبراج وعلم الفلك، وبعض القضايا الاجتماعية من وجهة نظر الرجال.

وحلقة الإثنين من كل أسبوع، يُشارك في تقديمها شخصية عامة من الرجال، بجانب حنان الديب، لطرح الرؤى المختلفة تجاه القضايا الاجتماعية، لا سيما التي تهم المرأة.

برنامج "سيداتي آنساتي" الذي تقدمه حنان فريد الديب، وليلى شندول، يُبث عبر فضائية "دريم"، يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.