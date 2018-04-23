تفاصيل 5 مسلسلات حصرية على "dmc" في رمضان

تُقدم شبكة قنوات "dmc"، لجمهورها 5 مسلسلات جديدة، تُعرض عبر شاشتها بشكل حصري طول شهر رمضان، حيث نجحت الشبكة في الحصول على مسلسلات يتمتع أبطالها بشعبية كبيرة، فضلًا عن اختيار الأعمال التي تحافظ على القيم وتبتعد عن الابتذال.

وترصد "الوطن" قائمة المسلسلات التي تعرضها "dmc" و"dmc دراما"، يوميًا طول شهر رمضان:

1- بالحجم العائلي:

المسلسل بطولة يحيى الفخراني، وميرفت أمين، وندى موسى، وشيماء سيف، وأحمد مجدي، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي عن السفير السابق "نادر" الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل سوف يفتح مشروعًا خاص بالأكل في إحدى القرى السياسية وسيُعد الوجبات بنفسه.

وتشهد الأعمال التي يُشارك فيها الفنان يحيى الفخراني، بطل المسلسل، نجاحًا كبيرًا، كان آخرهم مسلسل "ونوس"، حيث يحرص "الفخراني" على اختيار الأعمال الجيدة.

2- نسر الصعيد

من بطولة محمد رمضان، ودرة، وسيد رجب، وأحمد داود، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ودينا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.

ويتمتع الفنان محمد رمضان، بقاعدة جماهيرية كبيرة، وتشهد مسلسلاته نجاحًا كبيرًا وجدلًا واسعًا أيضًا، كان آخرهم "الأسطورة"، وسيظهر خلال شهر رمضان، عبر شاشة "dmc" حصريًا.

وتدور الأحداث حول "زين" ضابط شرطة من قنا، يدخل في مواجهة شرسة مع "هتلر" الذي يجسده سيد رجب، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، ويدبر هتلر لزين مكيدة يُحبس على إثرها الأخير، وعلى صعيد آخر يتزوج زين من درة الفتاة القادمة من القاهرة على غير رغبة أهلها، ولكن ينفصل عنها بعد فترة ويتزوج ابنة عمه في النهاية.

3- اختفاء

المسلسل من بطولة نيللي كريم، وهشام سليم، ومحمد ممدوح، وإسماعيل شرف وأحمد صبري غباشي، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

وتتمتع نيللي كريم، بشعبية كبيرة، لاسيما بين الشباب، وذلك بسبب عنايتها الشديدة في اختيار الأدوار، وتقديمها أعمالًا مختلفة، حيث حققت نجاحًا العام الماضي، عبر شاشة "dmc" من خلال مسلسل "لأعلى سعر".

وتدور أحداثه حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.

4- أمر واقع

بطولة كريم فهمي، ونجلاء بدر، وريم مصطفى، ودينا فؤاد، ونبيل الحلفاوي، وأحمد وفيق، ونيكولا معوض وملك قورة، وتأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثهفي إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.

يضم المسلسل مجموعة متميزة من الفنانين، منهم "فهمي" الذي حقق مؤخرًا نجاحًا كبيرًا على مدار الأعمال التي شارك فيها وعُرضت عبر "dmc" مثل "اختيار إجباري" و"الحساب يجمع"، وكذلك الفنان نبيل الحلفاوي الذي يختار أدواره بعناية ويُقدم أعمالًا مُختلفة من آنٍ لآخر.

5- الرحلة

المسلسل من بطولة باسل خياط، وحنان مطاوع، وريهام عبد الغفور، ووليد فواز، ومحمود حجازي، ومحمد مهران، وإيهاب فهمي، وهو من تأليف نور شيشكلي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسام علي.

على العام الثاني على التوالي، يُقدم "باسل" عملًا مختلفًا به عنصر التشويق والإثارة، وذلك بعد مسلسل "30 يوم" الذي عُرض العام الماضي على "dmc".

وتدور الأحداث حول مجموعة الأشخاص يلتقون على متن رحلة طائرة تحمل رقم (710) متجهة من بيروت إلى القاهرة، وأبطال المسلسل مرضى نفسيون وبدرجات متفاوتة، حيث إن كل شخص منهم يخفي مرضه ويكتم سره، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم ضمن حبكة بوليسية تشويقية.