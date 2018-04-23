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الوطن

عاجل| الحكم بالإعدام شنقا على قاتل "رئيس بنك أبوظبي"

منذ 15 دقيقة
كتب: علاء يوسف
عاجل| الحكم بالإعدام شنقا على قاتل "رئيس بنك أبوظبي"

المجنى عليها نيفين لطفي

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، منذ قليل، بمعاقبة المتهم كريم صابر عبد العاطي بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل نيفين لطفي، رئيس بنك أبوظبي، داخل فيلتها بكمباوند "سيتي فيو"، بالطريق الصحراوي، في نوفمبر 2016.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، بعد ورود رأي المفتي، حيث سبق للمحكمة أن قررت إحالته للمفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، أن المتهم توجه إلى مسكن المجني عليها وتسلل داخل غرفتها، وعندما استيقظت من نومها أسرع وكمم فمها وعاجلها بـ 7 طعنات نافذة في منطقتى الرقبة والصدر بواسطة سكين استولى عليها من المطبخ، فأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها، والواردة بتقرير الصفة التشريحية الصادر من الطب الشرعي.

وأسندت النيابة للمتهم فى ختام التحقيقات إتهامات ارتكاب جرائم القتل العمد، وحيازة مخدري "الحشيش والهيروين" وأقراص "الترامادول" المخدر، بقصد التعاطي، وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وحيازة سلاح أبيض، وسرقة أموال مملوكة للمجني عليها "نيفين لطفي"، وكذلك سيارة كانت متوقفة في الفيلا ومملوكة لمصرف أبو ظبي الإسلامي.

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