الخميس.. عرض ومناقشة فيلم وثائقي عن الفنان الياباني هوكوساي

تنظم سينما الحضارة بدار الأوبرا، الخميس المقبل، أمسية فنية بعنوان "هوكوساي: موجةُ فنٍ شرقية على شواطئ الغرب"، يعرض خلالها فيلم وثائقي عن الفنان الياباني "هوكوساي"، يستعرض بعض أهم وأشهر أعماله الفنية، يناقش الفيلم ويتولى تحليله والتعقيب عليه الفنان والناقد التشكيلي، الدكتور ياسر منجي، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وعضو المجلس الدولي للمتاحف.

يعد "هوكوساي" أحد أبرز أساطين فنون الحفر والطباعة (الجرافيك)، لا على مستوى تاريخ الفن الياباني فحسب، بل على امتداد تاريخ فنون الجرافيك، كما يعد واحدا من أشهر فناني حركة "أوكييو إي"، وهو اتجاه فني ياباني يعني حرفيا "صورة العالم العائم"، كرمز للطبيعة المتقلبة، والظاهرية والمؤقتة للموجودات في العالم الدنيوي.

ولقيمة أعماله الفنية، وما تتضمنه من سمات جمالية ورمزية؛ انتشرت أعمال "هوكوساي" خارج اليابان، فعرفتها أوربا خلال القرن التاسع عشر، لتؤدي إلى تأثيرات قوية على أساليب عدد من أشهر فناني العالم؛ من بينهم "كليمت"، و"رينوار"، و"مونيه"، و"فان جوخ"، و"لوتريك"، و"جوجان"، وغيرهم من مشاهير فناني تلك الحقبة، فكان بحق موجة فن شرقية امتدت لشواطئ الغرب.