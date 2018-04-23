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الوطن

رئيس "مصر الثورة": أولوياتنا تشجيع الشباب لتطوير الصناعات المختلفة

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد حامد
رئيس "مصر الثورة": أولوياتنا تشجيع الشباب لتطوير الصناعات المختلفة

حسين أبو العطا

أشاد حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة بالمؤتمر الدولي الخامس لكلية الفنون التطبيقية، متمنيا لهم النجاح والاستمرار في نهضة مصر الصناعية.

وأعرب "أبو العطا"، في بيان له، عن شكره للدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، مؤكدا أن فكرة المؤتمر خطوة مهمة للنظر لطاقات الشباب واجتهادهم في مجالات البحث العلمي والتطبيق العملي في مختلف الصناعات الخاصة بأقسام كلية الفنون التطبيقية.

واكد أن حزب مصر الثورة يضع على رأس أولوياته تشجيع الشباب على تقديم مثل هذه الأبحاث لتطوير الصناعات المختلفة على مستوى محافظات مصر.

 

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