"المالية" تخصص 221 مليون جنيه لتطبيق التأمين الصحي الجديد ببورسعيد

بدأ اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، قبل قليل، لمناقش مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة والقطاعات التابعة لها.

قال الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن المالية استجابت لطلبات الهيئة بالموازنة الجديدة والتي قدرت ميزانية التأمين الصحي بـ14 مليار جنيه، مقاب 11.3 مليار للعام المالي الحالي، بزيادة 3.3 مليار جنيه، مضيفا "وزارة المالية ملتزمة معانا جدا فب تحصيل الاشتراكات وفي الدعم".

وأضاف رئيس الهيئة، في كلمة له باللجنة: "بالنسبة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، جرى تخصيص 221 مليون جنيه، لبورسعيد، كما جرى الاتفاق مع وزارة المالية لتجهيز المبلغ، وإرساله للهيئة العامة".