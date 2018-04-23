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الوطن

لجنة تحكيم إبداعات ملتقى "أولادنا" تواصل اجتماعاتها

منذ 11 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
لجنة تحكيم إبداعات ملتقى "أولادنا" تواصل اجتماعاتها

لجنة تحكيم ملتقى أولادنا

تواصل لجنة تحكيم ابداعات الدورة الثانية من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، اجتماعاتها بشكل دوري لمشاهدة الاعمال السينمائية المشاركة في الملتقى، على أن تستكمل أعمالها خلال فترة الملتقى برئاسة سهير عبدالقادر.

وتشكلت لجنة تحكيم الملتقى برئاسة الدكتور مصطفى جرانة عميد معهد الكونسيرفتوار، وعضوية كل من المخرج عمر عبدالعزيز والمنتج محمد العدل والمخرج عمرو عابدين والفنانة رانيا فريد شوقي والموسيقار نبيل علي ماهر والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وأرفي لامبا ممثل ومنتج من الهند والرائد أحمد محمد الكوبري القائم بأعمال مدير دائرة الموسيقى والغناء بوزارة الثقافة الفلسطينية، وقسطنطينا جيديون المدير الإداري للمركز الثقافي اليوناني .

يذكر أن الملتقى يقام تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة أمل مبدي، بالشراكة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس وقنوات "دي إم سي" برئاسة المنتج هشام سليمان.

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