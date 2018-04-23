ملتقى توظيف "معا نحو مستقبل مهني" بمكتبة مصر العامة بالدقي.. الخميس

تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالقاهرة ملتقى توظيف بعنوان "معًا نحو مستقبل مهني مشرق"، والذي يعد الاول من نوعه داخل المكتبة وذلك فى العاشرة صباح يوم الخميس 26 إبريل حتى الرابعة عصرًا.

وقال رياض رضوان، مدير مكتبة مصر العامة إن المكتبة لديها إيمان راسخ وعميق بأن مصر بلد شابة بكفاءاتها وشبابها الواعد.

وأضاف رياض، أن الشباب من أهم الدعائم والركائز الأساسية في المجتمع المصري، الواجب العمل على تطويرها وتفعيلها في المجتمع بصورة أكبر حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم فى خلق فرص عمل جيدة تساعدهم فى العيش بصورة أكثر أمان ورفاهية.

وأعرب رضوان عن فخره بمشاركة المكتبة في منتدى التوظيف الأول، والذي يتماشى مع جهودها المستمرة في تمكين الشباب المصري، لافتاً إلى أن المنتديات تساعد الشباب على اكتساب المعرفة بأسلوب تفاعلي، وتتيح الفرصة للتواصل المباشر مع الخبراء والاستشاريين فى مجالات التسويق والصناعة والإنتاج وأصحاب الأعمال.