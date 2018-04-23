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الوطن

الكنيسة الكاثوليكية تكشف موعد سيامة أسقف الجيزة الجديد

منذ 9 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الكنيسة الكاثوليكية تكشف موعد سيامة أسقف الجيزة الجديد

بطريرك الكاثوليك

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم الاثنين، في بيان لها، إنه تقرر إقامة طقس سيامة الأنبا توماس عدلي، الأسقف والمدبر الرسولي الجديد لإيبارشية الجيزة، يوم 25 مايو المقبل، بمقر الإيبارشية.

ويترأس طقس السيامة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وبمشاركة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في مصر وسفير الفاتيكان بالقاهرة.

وجاء تعيين الأسقف الجديد، بعد موافقة سنودس الكنيسة على هذا الاختيار، ليكون خلفًا للأنبا انطونيوس عزيز مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك الذي تنحى عن منصبه العام الماضي.

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