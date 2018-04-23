لأول مرة.. عرض "ونس" بمهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية الليلة

يعرض مساء اليوم ولأول مرة بمحافظة الإسكندرية فيلم "ونس" للمخرج محمد نادر وذلك ضمن مهرجان الفيلم القصير.

الفيلم من بطولة عبدالرحمن أبو زهرة ورجاء حسين، وفاز بالتانيت البرونزي ضمن الدورة الماضية من أيام قرطاج السينمائية، كما سبق عرضه ضمن أكثر من مهرجان سينمائي قبل أن يحصد بعض الجوائز.

وتدور الأحداث حول محمود ونبيلة وهما زوجان في الثمانين من عمرهما، يعيشان بمفردهما في بيت هادئ، محمود أصبح غير قادر على مشاركة زوجته نبيلة تفاصيل حياتهم اليومية، تشعر نبيلة بالوحدة وتبحث عن ونس.

المهرجان تختتم دورته الرابعة مساء غد الثلاثاء، وتتشكل اللجنة الرسمية من المخرجة والكاتبة عرب لطفي، المنتج والسيناريست حسام علوان، مدير التصوير نزار شاكر، الناقد السكندري دانيال، ويتضمن 3 مسابقات رسمية يعرض من خلالها 35 عملا قصيرا، بخلاف أفلام البانوراما ويترأسه شرفيا المنتج الكبير محمد العدل، برئاسة المخرج محمد محمود، والمدير الفني موني محمود والمدير محمد سعدون.